A- A+

Futebol Sport encaminha contratação de Michel Lima Jogador estava atuando no UD Oliveirense, de Portugal, e vem para reforçar o Leão na Série B

O Sport está próximo de oficializar a contratação do atacante Michel Lima. O atleta de 26 anos estava no UD Oliveirense, de Portugal, e vem para reforçar o Leão na Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pela Folha.

Com passagens pelas bases de Flamengo e Fluminense, Michel passou parte da carreira no Rio de Janeiro, atuando por Bangu e Boavista, antes de se transferir para o futebol português.

Na temporada mais recente pelo Oliveirense, o atleta marcou 13 gols em 32 jogos. No Sport, o atleta vai se juntar a Vagner Love, Gabriel Santos, Luciano Juba, Fabrício Daniel, Edinho, João Peglow, Facundo Labandeira e Wanderson no ataque.

Veja também

Futebol Internacional Renan Lodi chega a Marselha e deve assinar com Olympique