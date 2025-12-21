Sport encaminha contratação do executivo Ítalo Rodrigues
Expectativa é que anúncio seja feito ainda no início desta semana
O Sport deu um importante passo para começar a reestruturar o futebol para 2026. O clube encaminhou a contratação do executivo de futebol Ítalo Rodrigues, que estava no Criciúma e que no futebol pernambucano tem passagem pelo Náutico.
A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco com o próprio dirigente, na tarde deste domingo (21). "Está encaminhado", limitou-se a falar o profissional. Segundo apurou a reportagem, o anúncio deve acontecer ainda no início desta semana.
Procurado também por outras equipes da Série B, Ítalo era um nome que já agradava a nova gestão de futebol rubro-negra. No entanto, na última semana, foi deixado de lado, porque a diretoria intensificou as tratativas com Jorge Macedo, executivo com passagens por clubes como Fluminense, Vitória, Ceará e Internacional. A repercussão negativa por parte da torcida, porém, esfriou as negociações.
Ítalo era o nome preferido da chapa Sport Unido para Vencer, de Severino Otávio, Branquinho. No futebol de Pernambuco, foi campeão pernambucano e da Série C de 2019, pelo Náutico. Em 2023, foi o responsável por montar o elenco do Vitória campeão da Série B. Neste ano, contribuiu na volta por cima do Criciúma na Segunda Divisão. O clube catarinense saiu da 19ª posição e fechou o campeonato em quinto lugar.
Por conta de sua passagem no clube carvoeiro, inclusive, o Sport pode voltar as atenções para Eduardo Baptista, treinador que trabalhou com o dirigente em Santa Catarina. As tratativas, entretanto, são consideradas difíceis, porque o técnico tem contrato com o Tigre e só sai mediante a pagamento de multa rescisória.
A contratação de um técnico passa a ser a prioridade da gestão de Matheus Souto Maior. A expectativa é que o clube dê início à pré-temporada na próxima semana, e a gestão busca viabilizar as chegadas e saídas de peças do elenco visando 2026. O Leão estreia no Campeonato Pernambucano em 10 de janeiro, quando visita o Jaguar, na Arena de Pernambuco, às 17h.