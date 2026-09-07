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Um dia após anunciar a demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo, o Sport encaminhou a contratação do técnico Mariano Soso para dirigir o clube na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande foi confirmada pela Folha de Pernambuco na noite desta segunda-feira (7).

Ainda de acordo com apuração da reportagem, o treinador argentino deve chegar à capital pernambucana nesta terça-feira (8). O contrato do treinador será válido até o fim da Série B.

A expectativa da diretoria é que Mariano Soso comande o clube no confronto diante da Ponte Preta, nesta quinta-feira (10), na Ilha do Retiro. Poucos detalhes separam o Sport do anúncio oficial.

Mariano Soso era um desejo pessoal do presidente Matheus Souto Maior. Desde o primeiro contato, o treinador se mostrou otimista por um acerto com a equipe pernambucana. Além dele, outros nomes foram sondados pela cúpula de futebol leonina. Entre eles, o ex-técnico do Fortaleza, Thiago Carpini, que estava no topo da lista de prioridades.

Esta será a segunda passagem de Mariano Soso pela Ilha do Retiro. Em 2024, o técnico dirigiu o time durante 41 partidas. Na ocasião, acumulou um aproveitamento de 61,7%, somando 22 vitórias, dez empates e nove derrotas.

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