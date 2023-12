A- A+

Futebol Sport encaminha contratações de Thiago Couto e Pedro Vilhena Dupla do São Paulo deve reforçar o Leão na temporada 2024, nas disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B

O Sport está próximo de oficializar mais duas contratações para a sequência da temporada 2024. Em negociação com o São Paulo, o Leão fechou com o goleiro Thiago Couto, que estava emprestado anteriormente ao Juventude, e com o meia Pedro Vilhena. O primeiro vem de forma definitiva, enquanto o segundo acertou a ida por empréstimo.

A informação da negociação com o goleiro partiu inicialmente da reportagem da Itatiaia, enquanto a do meia foi anunciada pelo UOL, com confirmação de ambas por parte da Folha de Pernambuco.

Couto, de 24 anos, disputou 40 jogos pelo Juventude em 2023 e chega para brigar por posição com Caíque França. Já Vilhena, 21, é formado na base do São Paulo e tem apenas uma partida como profissional.

