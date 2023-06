Sport encaminha duas contratações para a sequência da Série B

A- A+

A janela de transferências só abre no próximo dia 3, mas o Sport já se movimenta para fechar com novas peças para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão encaminhou as contratações dos meias-atacantes Peglow, de 21 anos, e de Alan Ruiz, de 29 anos.

Peglow chegará ao Recife por empréstimo junto ao Internacional com o Sport tendo opção de compra. A contratação do atleta colorado faz parte da negociação pelo atacante Riquelmy, um dos destaques da base do clube rubro-negro.

Campeão do mundo com a seleção sub-17, Peglow estava no futebol ucraniano. Por lá, disputou 15 jogos, contribuindo com três gols e duas assistências. Anteriormente, acumulou passangens por empréstimo por Porto e Atlético-GO.

No caso de Alan Ruiz, o argentino estava no Arouca, de Portugal, time que terminou o último Campeonato Português na 5ª colocação. A informação de sua contratação pelo Sport foi antecipada pelo Bastidores do Sport e confirmada pela Folha de Pernambuco.

Pelo Arouca na última temporada, Alan Ruiz participou de 40 partidas e foi um dos destaques da equipe. Foram quatro gols e cinco assistências. No futebol brasileiro, teve passagem pelo Grêmio, em 2015.

Revelado pelo Gimnasia, passou por outros times argentinos como San Lorenzo, Cólon, Aldosivi e Arsenal de Sarandí. Na Europa, além do Arouca, vestiu as cores do Sporting, também em Portugal. No Sport, chega para disputar posição com Jorginho.

