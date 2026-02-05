A- A+

Sport Sport acerta empréstimo de Carlos Alberto para clube dos Emirados Árabes Acordo será válido até o fim deste ano

O Sport está próximo de concretizar a saída do atacante Carlos Alberto. O clube pernambucano negocia o empréstimo do jogador para o Kalba, dos Emirados Árabes. A expectativa é que o acordo seja selado até a próxima segunda-feira (9).

A informação da negociação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela reportagem, nesta quinta-feira (5), junto ao empresário de Carlos Alberto, Luisinho Piracicaba, e à diretoria rubro-negra.

De acordo com o Sport, o empréstimo do atleta para o Kalba será válido até o fim deste ano, com opção de compra no mesmo valor desembolsado pelo Leão para contratar o jogador. O clube dos Emirados Árabes ainda vai arcar com os vencimentos de Carlos Alberto durante o período contratual.

Antes de deixar o clube, o atacante abriu mão de vencimentos atrasados que teria a receber da equipe pernambucana.

Com contrato com o Sport até dezembro de 2028, Carlos Alberto desembarcou na Ilha do Retiro na temporada passada. Na ocasião, o Leão comprou 60% dos direitos econômicos do atleta junto ao Botafogo - aproximadamente R$ 15 milhões.

Pelo clube leonino, foram 25 partidas, três gols e duas assistências. Diante das atuações irregulares, o atacante acabou sendo emprestado ao Cuiabá para a disputa da Série B. Pelo Dourado, foram 23 aparições e cinco tentos anotados. Nesta temporada, de volta ao Sport, Carlos Alberto ficou fora do planejamento do clube, principalmente por conta do alto salário.

Veja também