A- A+

Sport Sport encaminha venda de Riquelme para o Botafogo Negociação está em estágio final e envolve dívida do Leão por Carlos Alberto e Leandrinho

O Sport encaminhou a venda do zagueiro Riquelme para o Botafogo. Com apenas dois jogos com a camisa profissional do clube, o jovem de 18 anos está sendo negociado por aproximadamente R$ 10,5 milhões e assinará com os cariocas um vínculo de quatro temporadas.

A informação da venda foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande, e confirmada pela Folha de Pernambuco na tarde desta segunda-feira (1º). O Alvinegro adquiriu 70% dos direitos econômicos de Riquelme. Os outros 30% pertencem ao Sport.

Ainda segundo apurou a reportagem, o defensor "não assinou ainda", mas a negociação está em reta final.

O valor das tratativas servirá para o Sport quitar o restante da dívida pela compra de 60% do atacante Carlos Alberto, por R$ 15 milhões. Além disso, um débito de R$ 500 mil pela contratação de Leandrinho, em 2019, também será abatido.

Nas conversas entre Sport e Botafogo, o clube carioca ainda pode emprestar dois atletas para o Rubro-negro, em 2026, sem custos aos cofres da Ilha do Retiro.

Pelo profissional do Sport, Riquelme entrou em campo em duas oportunidades. As duas no mês passado. Esteve oito minutos em campo na derrota do Leão por 4x2, para o Atlético-MG, na Ilha do Retiro, e 13 minutos na goleada sofrida para o Flamengo, por 5x1, na Arena de Pernambuco.

Veja também