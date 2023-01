Sport encara Belo Jardim buscando quarta vitória consecutiva em 2023

A- A+

O empate em 1x1 na estreia da temporada, contra a Maguary, em Bonito, pelo Campeonato Pernambucano, não foi o cartão de apresentação que o Sport gostaria de dar ao torcedor em 2023. Nos três jogos posteriores, todavia, o Leão mudou essa imagem. Evoluiu, venceu e agora procura dar prosseguimento ao bom momento. A missão do dia é o Belo Jardim, nesta terça (24), na Ilha do Retiro, pela quinta rodada do Estadual.

A fase atual do Sport já conseguiu ajudar Sabino a quebrar um longo tabu que o afligia. Desde que chegou ao clube, em 2021, o atleta ainda não tinha balançado as redes. Algo que o zagueiro de 26 anos, mesmo em função defensiva, fez nas passagens anteriores por Santos e Coritiba. O jejum terminou no triunfo rubro-negro por 2x0 diante do ABC/RN, pela Copa do Nordeste.

“Eu vinha de alguns anos fazendo muitos gols para um zagueiro. Quando cheguei ao Sport, dei uma estagnada. Estou feliz pelo gol e ainda mais pelo desempenho da equipe”, afirmou Sabino, autor de um dos dois gols na partida.

Passado o momento, o atleta já foca suas atenções no Belo Jardim. “É jogo atrás de jogo. Teremos esse agora, o de sábado...um período curto de descanso, de recuperação. Procuramos ver muitos vídeos para acertar os pequenos detalhes que precisamos corrigir. Temos que mandar na nossa casa e fazer os três pontos”, apontou.

Por falar nos compromissos com intervalo de tempo pequeno, o Sport conseguiu mudar o horário do jogo contra o Retrô, marcado para o sábado (28), na Ilha do Retiro, pela sexta rodada do Pernambucano. A partida estava agendada para começar 10h30, mas passou para 19h.

“Um absurdo jogar às 10h30 aqui no Nordeste. Um absurdo expor atletas profissionais a essa temperatura de quase 40 graus. Absurdo expor crianças e idosos a essas condições nas arquibancadas", reclamou Inaldo Freire, fisiologista do Sport, nas redes sociais, antes do anúncio da alteração.

O Sport é o atual terceiro colocado do Pernambucano, com sete pontos. Em caso de vitória, o clube pode terminar o dia na liderança, à frente do Retrô, com nove, que joga na quarta (25), contra o Náutico, no Arruda.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Luciano Juba; Ronaldo, Fabinho e Matheus Vargas; Gabriel Santos, Edinho e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Belo Jardim

Pezão; Gil Mineiro, Thiago Recife, Marlon e Danilo Bala; Gustavo, Marcondes, Berg e Grafite; Vitor Alagoano e Anselmo. Técnico: Thyago Marcolino

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Maximiniano Fagundes de Assuncão. Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana e Jose Romao Da Silva Neto

Transmissão: Nosso Futebol

