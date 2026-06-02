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Basquete Sport encara Campinas fora de casa pela LBF; saiba onde assistir A partida será nesta terça-feira (02), às 19h

O Sport volta à quadra nesta terça-feira (02), às 19h, para enfrentar o Unimed Campinas, no ginásio do Tênis Clube de Campinas, em mais um compromisso pela Liga de Basquete Feminino (LBF) 2026.

As Leoas chegam motivadas após conquistarem uma das vitórias mais marcantes da temporada. No último domingo (31), a equipe rubro-negra derrotou o Maringá por 72 a 64, após duas prorrogações, em um confronto direto que manteve o Sport vivo na disputa por uma vaga nos playoffs.

Agora, o desafio será diante de um dos times mais tradicionais da LBF, em mais um duelo importante para as pretensões rubro-negras na reta final da fase classificatória.

A comissão técnica aposta na manutenção da intensidade defensiva para buscar mais um resultado positivo longe de casa. O rubro-negro pretende reforçar a capacidade de reação da equipe e aumentar a confiança do elenco para os próximos desafios.

Com a competição entrando em sua fase decisiva, cada partida ganha peso na briga pela classificação aos playoffs. Por isso, um resultado positivo será importante diante do Campinas para seguir crescendo na tabela da LBF.

Campinas x Sport - saiba onde assistir

Data: 02/06

Horário : 19h

Local: Tênis Clube de Campinas

Transmissão: GE Globo

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