Copa São Paulo Sport encara Forte-ES de olho em vaga na segunda fase da Copinha; veja onde assistir Nova vitória pode garantir o Leão no mata-mata do torneio sub-20

Depois de estrear com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Sport busca manter os 100% de aproveitamento na competição nesta segunda-feira (5). Às 20h45, o Rubro-negro encara o Forte, do Espírito Santo, na cidade de Bálsamo, pela segunda rodada do Grupo 4.

Uma vitória perante os capixabas pode selar a classificação leonina para a segunda fase de forma antecipada. O Sport divide a liderança da chave com o Mirassol, ambos com três pontos. Para garantir uma vaga no mata-mata, além de vencer o Forte, o Leão tem que torcer para o Mirassol não perder para o Linense mais cedo. Os times se enfrentam às 18h30.

Autor do gol da vitória sobre o Linense, na rodada de estreia, o meia-atacante Matheus Lacort espera um confronto complicado na noite desta segunda.

"A gente projeta um jogo bom, duas equipes fortes. Estamos trabalhando bastante nos treinamentos para ver como eles jogam. A comissão (técnica) vai traçar a melhor estratégia para sairmos com a vitória", comentou o atleta.

Onde assistir?

A partida entre Sport e Forte será transmitida pelo canal XSports na TV e também no YouTube.

