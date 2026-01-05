Seg, 05 de Janeiro

Copa São Paulo

Sport encara Forte-ES de olho em vaga na segunda fase da Copinha; veja onde assistir

Nova vitória pode garantir o Leão no mata-mata do torneio sub-20

Matheus Lacort celebra o gol da vitória sobre o Linense - Foto: Igor Cysneiros/SCR

Depois de estrear com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Sport busca manter os 100% de aproveitamento na competição nesta segunda-feira (5). Às 20h45, o Rubro-negro encara o Forte, do Espírito Santo, na cidade de Bálsamo, pela segunda rodada do Grupo 4. 

Uma vitória perante os capixabas pode selar a classificação leonina para a segunda fase de forma antecipada. O Sport divide a liderança da chave com o Mirassol, ambos com três pontos. Para garantir uma vaga no mata-mata, além de vencer o Forte, o Leão tem que torcer para o Mirassol não perder para o Linense mais cedo. Os times se enfrentam às 18h30. 

• Sport: titular na lateral esquerda, Samuel Souza comemora estreia com vitória na Copinha

• Sport vence Linense na estreia da Copa São Paulo

Autor do gol da vitória sobre o Linense, na rodada de estreia, o meia-atacante Matheus Lacort espera um confronto complicado na noite desta segunda. 

"A gente projeta um jogo bom, duas equipes fortes. Estamos trabalhando bastante nos treinamentos para ver como eles jogam. A comissão (técnica) vai traçar a melhor estratégia para sairmos com a vitória", comentou o atleta. 

Onde assistir?

A partida entre Sport e Forte será transmitida pelo canal XSports na TV e também no YouTube. 

