Sport encara o Porto em jogo-treino, neste sábado (6), no CT

Em ritmo de preparação para o Campeonato Pernambucano, o Sport terá seu primeiro jogo-treino desta pré-temporada, neste sábado (6). Às 15h, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, o Leão vai encarar o Porto. A movimentação será fechada à imprensa.

“O jogo-treino é uma movimentação um pouco mais completa, que se aproxima, de certa forma, de um cenário de jogo, sem a previsibilidade usual dos treinamentos em que os atletas já se conhecem. Então é uma importante etapa dentro do nosso processo de preparação para a estreia na temporada”, contou o coordenador técnico do Sport, Ricardo Drubscky, ao site oficial do clube.

Esta será a primeira oportunidade do técnico Mariano Soso fazer uma avaliação mais profunda sobre o elenco. Na última quinta-feira (4), com as chegadas do zagueiro Luciano Castán e do meia Alan Ruiz, o treinador passou a ter todo o plantel à disposição nesta pré-temporada.

O Sport tem estreia marcada no Estadual no próximo dia 13. Na ocasião, vai encarar o Petrolina, às 16h, na Arena de Pernambuco.

