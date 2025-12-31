A- A+

Futebol Sport encara Serra Branca-PB em amistoso na próxima terça-feira (6) Confronto servirá para dar ritmo ao time sub-20 quatro dias antes da estreia no Pernambucano

Com estreia marcada no Campeonato Pernambucano para o dia 10 de janeiro, o Sport realizará um amistoso quatro dias antes. Com o time sub-20, o Leão vai encarar o Serra Branca-PB, às 15h30, no CT José de Andrade Médicis. A informação foi confirmada pela reportagem junto ao clube nesta quarta-feira (31).

Na última terça-feira (30), o Carcará empatou com o Jaguar, em 1x1, no Estádio Amigão. Adversário que o Rubro-negro vai encarar na primeira rodada do Estadual, na Arena de Pernambuco.

A ideia do confronto é dar ritmo ao time sub-20, que vai atuar nas primeiras rodadas do Pernambucano, enquanto os profissionais dão sequência à pré-temporada. Na última segunda-feira (29), os jovens rubro-negros foram goleados por 4x1 pelo Maguary, em Bonito.

