Sport encara Zumbi-AL na segunda fase da Copinha; saiba onde assistir

Começou o mata-mata. O Sport passou em primeiro lugar no grupo 11 e encara nesta quinta-feira (12), às 12h45, o Zumbi-AL, em Cravinhos. A partida é válida pela segunda fase da Copinha.

O Leão fez sete pontos na fase de grupos, com duas vitórias e um empate. Já os alagoanos estavam no grupo do Corinthians e se classificaram na segunda colocação com seis pontos (duas vitórias).

Para a decisão contra o Zumbi-AL, o Sport não vai contar com seu camisa nove, Riquelmy. O garoto sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda, na última partida e foi poupado. Marcelo será o substituto.

Quem avançar entre Sport e Zumbi-AL vai enfrentar na próxima fase o vencedor de Corinthians e Comercial-SP, que também se enfrentam nesta quinta (12), às 21h45.

Onde assistir: Paulistão Play (youtube)

