A- A+

Futebol Sport encerra Brasileirão com a pior campanha de um nordestino nos pontos corridos Leão fechou a Série A 2025 com apenas 17 pontos, terminando na lanterna e com aproveitamento inferior ao do Náutico, em 2013, e semelhante ao América-RN, em 2007

O risco virou realidade. Com a derrota por 4x0 para o Grêmio, na Ilha do Retiro, o Sport encerrou a participação na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 na lanterna, com apenas 17 pontos conquistados. Desempenho que fez o Leão ter o pior desempenho de um nordestino na era dos pontos corridos da competição.





Primeiro, o Sport ultrapassou a marca negativa de outro pernambucano. Desde a adoção do atual formato de disputa da Série A, com 38 rodadas e jogos de ida e volta em pontos corridos, a pior campanha de um clube do estado era a do Náutico, em 2013. Há 12 anos, o Timbu terminou a competição na lanterna, com apenas 20 pontos.

No âmbito regional, o Sport igualou a pontuação do América-RN, que também fez 17 pontos em 2007. Os potiguares, porém, terminaram o Brasileiro com quatro vitórias. Duas a mais do que o Sport em 2025. O Leão só venceu dois duelos, contra Corinthians e Grêmio (no primeiro turno), ambos por 1x0.

A pior campanha da era dos pontos corridos pertence à Chapecoense, em 2021, que fez apenas 15 pontos. Além do Sport, foram rebaixados à Série B Juventude, Fortaleza e Ceará. Com isso, o Nordeste perdeu três vagas na elite nacional. Apenas Bahia e Vitória seguem na Série A.

Nenhum clube nordestino que estava na Segundona de 2025 subiu de divisão. Os acessos foram dominados pelas equipes do Sul, com Coritiba, Athletico e Chapecoense. O outro da lista é o Remo, do Norte.

Veja também