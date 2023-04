A- A+

Copa do Brasil Sport encerra sequência de eliminações na Copa do Brasil e pede "Pix" pela primeira vez à CBF A última classificação do Leão no torneio tinha sido em 2018; confira algumas mudanças no mundo da bola nesse período

Com a vitória diante do Coritiba, o Sport embolsou R$ 3,3 milhões e pediu o Pix pela primeira vez para a CBF. O motivo: na última classificação do Rubro-Negro no torneio, em 2018, o meio de pagamento instantâneo não existia. Confira algumas mudanças no mundo da bola nesse período:

Foram quatro eliminações seguidas na primeira fase da Copa do Brasil, entre 2019 e 2022. O Leão caiu para Tombense, Brusque, Juazeirense e Altos. O Sport passou pelo Santos-AP, na primeira fase de 2018, e foi eliminado em seguida para o Ferroviário-CE.

Fortaleza

Destaque do Nordeste nos últimos anos, o Fortaleza não disputava Série A desde 2006. Em 2018, o Leão do Pici conquistou a segunda divisão e embalou uma fase vitoriosa. São cinco participações seguidas na primeira divisão, um pentacampeonato cearense, bicampeonato da Copa do Nordeste, além de participação em Libertadores e Copa Sul-Americana.

Flamengo e Palmeiras

Até 2018, Flamengo e Palmeiras viviam longos jejuns de títulos na Libertadores. O Rubro-Negro carioca não ganhava desde 1981, enquanto o Verdão tinha conquistado pela última vez em 1999. Desde 2019, as duas equipes passaram a dominar o continente e cada uma venceu a competição duas vezes.

Messi

Messi celebrando o título Mundial pela Argentina, no Catar. Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP

Consagrado com o título da Copa do Mundo no Catar, o craque Lionel Messi não tinha nem título com a seleção até a última classificação do Sport. A primeira conquista foi a Copa América de 2021. No ano seguinte, ele ainda venceu a Finalíssima antes de atingir o ápice com o Mundial.

