Sport Sport: Enderson comenta possibilidade de novas saídas e prioriza ataque para chegada de reforços O treinador aguarda a oficialização do meia Alan Ruiz e do atacante Peglow

Com a janela de transferências do futebol brasileiro aberta desde a última segunda-feira (3), a torcida do Sport aguarda a chegada de reforços para o restante da Série B. Até o momento, o Leão aguarda a oficialização do meia Alan Ruiz e do atacante Peglow. De acordo com o técnico Enderson Moreira, o setor de ataque segue como prioridade para as contratações.

"[Peglow e Alan Ruiz] São coisas que estão encaminhadas, a gente espera a concretização, mas se acontecer já são duas boas peças. Estamos atentos ao mercado, nas possibilidades. O setor que estamos mais ligados é um pouco mais do meio para frente. Passamos um período agora com lesões. Para trás a gente acha que tem um elenco bem formatado", disse Enderson.

Além de novos jogadores, o treinador comentou sobre a possibilidade de algumas saídas. O atacante Kayke já deixou o Sport para fechar com a Chapecoense. "A gente já começa com algumas saídas e podem acontecer outras", afirmou o treinador.

Com a derrota para o CRB, o Sport deixou a primeira posição da Série B por causa do saldo de gols e é o atual vice-líder. O próximo jogo do Leão é no domingo (9) contra o Mirassol, na Ilha do Retiro.

