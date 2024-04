A- A+

SPORT Sport enfrenta Altético-MG pela terceira fase da Copa do Brasil; veja os outros jogos Rubro-negro conheceu seu adversário nesta quarta-feira (17); confrontos estão previstos para os dias 1º e 22 de maio

O Sport, único time nordestino campeão da Copa do Brasil, conheceu na tarde desta quarta-feira (17) o seu adversário na competição. Pela terceira fase, o Leão irá enfrentar o Atlético-MG. O confronto foi definido via sorteio, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Na terceira fase, os confrontos são realizados no sistema ida e volta, e estão previstos para acontecer nos dias 1º e 22 de maio. Definidos os mandos de campo, também por sorteio, o Sport irá decidir a classificação na Arena de Pernambuco.

Os clubes que avançarem às oitavas de final irão receber R$ 3,465 milhões cada.

A equipe pernambucana estava presente no Pote 2, ao lado de Goiás, Vasco, Juventude, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá-PA e Sousa-PB.

Já no Pote 1, figuravam o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, RB Bragantino, Atlético-GO e Cuiabá.

Veja todos confrontos da terceira fase:



Operário-PR x Grêmio

Bahia x Criciúma

Sampaio Corrêa x Fluminense

Sousa-PB x Red Bull Bragantino

Botafogo x Vitória

Fortaleza x Vasco

Flamengo x Amazonas

Águia de Marabá-PA x São Paulo

Palmeiras x Botafogo-SP

Ypiranga-RS x Athletico-PR

Internacional x Juventude

CRB x Ceará

América-RN x Corinthians

Brusque x Atlético-GO

Atlético-MG x Sport



*As equipes do lado esquerdo jogam o primeiro jogo em casa.



JÁ DÁ PRA SENTIR A EMOÇÃO! O sorteio definiu os 16 confrontos da terceira fase da #CopaBetanodoBrasil! Gostou do adversário do seu time?



Daqui a pouco rola o sorteio dos mandos… #SorteioCopaDoBrasil pic.twitter.com/4PfXLVo71H — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) April 17, 2024

