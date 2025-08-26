A- A+

Futsal Sport enfrenta América-RN e busca manter invencibilidade no Brasileirão de Futsal Leão joga diante da torcida na Ilha do Retiro nesta sexta-feira (29), em confronto direto pela classificação

O Sport entra em quadra nesta sexta-feira (29), às 20h, no Ginásio Marcelino Lopes, na Ilha do Retiro, para enfrentar o América-RN pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal.

Invicto há quatro jogos, o Leão busca mais uma vitória para consolidar sua boa fase e seguir firme na luta pela classificação ao mata-mata.

Sport chega embalado

A equipe rubro-negra atravessa um momento de confiança. São quatro partidas sem perder, três delas pelo Brasileirão e uma pelo Pernambucano. O último resultado foi fora de casa, diante do Paraná, com triunfo por 3x1.

Para o treinador Henrique Dolly, que ainda não sabe o que é perder desde que assumiu o comando, a postura do elenco tem sido decisiva para a sequência positiva.

“O grupo está totalmente entregue e consciente da responsabilidade que temos nesta reta final da primeira fase. Jogar na Ilha, diante do nosso torcedor, é sempre especial. Vamos lutar por cada bola como se fosse a última, porque sabemos o quanto esse resultado é importante para o Sport”, afirmou.

Temporada

Em 2025, o futsal leonino já levantou dois troféus: a Copa Tronadon e a Supercopa dos Campeões, ambos conquistados de forma invicta.

Além do Brasileirão, em que briga por vaga no mata-mata, o Sport também disputa o Campeonato Pernambucano. Na estreia, goleou o Bom Jardim por 9x2, mostrando a força que mantém o time como referência na modalidade.

Com informações da assessoria

