Sport enfrenta Carlos Barbosa em edição de estreia da Copa LNF
Nova competição reúne todos os 32 clubes que compõem a Liga Nacional de Futsal
Leia também
• Goleiro pernambucano brilha na semifinal da UEFA Futsal Champions League
• Sport é confirmado na divisão de acesso da Liga Nacional de Futsal
O Sport terá pela frente uma das camisas mais pesadas do futsal brasileiro logo na primeira fase da Copa LNF, nova competição do calendário brasileiro, que reunirá equipes das divisões LNF Cresol e LNF Silver Cresol.
O duelo ainda não tem data e horário definido, mas será disputado no Ginásio Marcelino Lopes, dentro do complexo da Ilha do Retiro. O duelo será disputado em jogo único e deve acontecer pelo mês de abril, período semelhante ao do início da LNF Silver, competição que o Leão adentrou em 2026, visando o acesso à elite futsal nacional.
Formato
A Copa LNF contará com a participação das 32 equipes que integram a Liga Nacional de Futsal, sendo 16 da LNF Cresol e 16 da LNF Silver Cresol. Nesta etapa inicial, os clubes das duas competições se enfrentam em confrontos eliminatórios.
Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será definida na prorrogação e, se necessário, nas cobranças de pênaltis.
A cada fase da competição, novos sorteios serão realizados para definir os confrontos seguintes.
Confrontos da 1ª fase da Copa LNF
Blumenau x Joinville
Vasco x Corinthians
Apodi x Magnus
Chopinzinho x Pato
América-RN x Atlântico
Lages x Praia Clube
São Lourenço x Santo André
Concórdia x Cascavel
Vélez Camaquã x São José
Joaçaba x Tubarão
São Caetano x Campo Mourão
São Miguel x Umuarama
Balsas x Jaraguá
Sport x ACBF
Juventude x Minas
Dracena x Marreco