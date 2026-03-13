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Futsal Sport enfrenta Carlos Barbosa em edição de estreia da Copa LNF Nova competição reúne todos os 32 clubes que compõem a Liga Nacional de Futsal

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O Sport terá pela frente uma das camisas mais pesadas do futsal brasileiro logo na primeira fase da Copa LNF, nova competição do calendário brasileiro, que reunirá equipes das divisões LNF Cresol e LNF Silver Cresol.

O duelo ainda não tem data e horário definido, mas será disputado no Ginásio Marcelino Lopes, dentro do complexo da Ilha do Retiro. O duelo será disputado em jogo único e deve acontecer pelo mês de abril, período semelhante ao do início da LNF Silver, competição que o Leão adentrou em 2026, visando o acesso à elite futsal nacional.

Formato

A Copa LNF contará com a participação das 32 equipes que integram a Liga Nacional de Futsal, sendo 16 da LNF Cresol e 16 da LNF Silver Cresol. Nesta etapa inicial, os clubes das duas competições se enfrentam em confrontos eliminatórios.

Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será definida na prorrogação e, se necessário, nas cobranças de pênaltis.

A cada fase da competição, novos sorteios serão realizados para definir os confrontos seguintes.

Confrontos da 1ª fase da Copa LNF

Blumenau x Joinville

Vasco x Corinthians

Apodi x Magnus

Chopinzinho x Pato

América-RN x Atlântico

Lages x Praia Clube

São Lourenço x Santo André

Concórdia x Cascavel

Vélez Camaquã x São José

Joaçaba x Tubarão

São Caetano x Campo Mourão

São Miguel x Umuarama

Balsas x Jaraguá

Sport x ACBF

Juventude x Minas

Dracena x Marreco

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