Sport enfrenta o Cruzeiro pelas oitavas de final da Copinha 2023

O Sport pode repetir sua melhor campanha na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Classificado para as oitavas de final, após eliminar o Corinthians, no último fim de semana, de virada, por 2x1, o Leão vai encarar o Cruzeiro, nesta segunda (16), às 19h30, em Araraquara/SP, de olho em uma vaga nas quartas - etapa mais avançada em que os pernambucanos já chegaram na competição, repetindo feito de 2016.



Há sete anos, o Sport também avançou até as quartas de final da Copinha. Na época, o Leão ficou em primeiro no Grupo 2, que também tinha Athletico, Rio Preto/SP e União ABC/MS. No mata-mata, a equipe ainda passou por Tanabi/SP, Juventude e Mirassol/SP. A desclassificação, curiosamente, aconteceu diante do mesmo adversário que encontrará em fase idêntica em 2023, o Cruzeiro. Na ocasião, a Raposa venceu por 2x1.



Os mineiros também eliminaram o Sport nas edições de 2019 e 2020 da Copinha, ambas na segunda fase. Há quatro anos, empate em 1x1 no tempo normal e vitória por 5x3 nas penalidades. Na competição seguinte, triunfo do Cruzeiro por 1x0.





Campanha rubro-negra



Nesta temporada, além de eliminar o Corinthians, o Sport tirou o Zumbi/AL na segunda fase. Na etapa de grupos, os pernambucanos, na chave 11, ficaram no topo, à frente de Comercial/SP, Inter de Limeira/SP e Volta Redonda/RJ. A equipe tem ao todo quatro vitórias e um empate na Copinha, com um aproveitamento de 86,6%. Foram nove gols marcados e apenas um sofrido.



"Será mais uma grande oportunidade de evolução. Enfrentaremos o Cruzeiro, uma equipe de peso tanto no futebol de base como no profissional. Nossa ideia é submeter os atletas novamente ao ambiente que foi feito no jogo contra o Corinthians. Vamos com os pés no chão, com a possibilidade de avançar mais um degrau", declarou o técnico leonino, Sued Lima.

Leão representa Pernambuco



Os demais representantes pernambucanos na Copinha já foram eliminados. Náutico e Santa Cruz não avançaram ao mata-mata. O Timbu perdeu todos os três jogos que disputou, terminando na lanterna, enquanto o Tricolor ganhou um e perdeu dois, ficando em terceiro. Já o Retrô foi eliminado na segunda fase, em derrota por 1x0 para o São Paulo, em Marília/SP.

Além de Sport e Cruzeiro, outros três jogos acontecem pelas oitavas de final da Copinha. Mais cedo, às 15h, o Goiás encara o Novorizontino/SP. Floresta/CE e Athletico jogam às 17h15, em Franca. Por fim, às 21h45, o Palmeiras pega o Mirassol, em São José do Rio Preto.

