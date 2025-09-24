Qua, 24 de Setembro

Futebol Feminino

Sport enfrenta Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Leão da Ilha busca segunda semifinal de sua história no torneio e conta com artilheira da competição

Leoas terão uma difícil partida contra o Palmeiras, que também vem embalado na competiçãoLeoas terão uma difícil partida contra o Palmeiras, que também vem embalado na competição - Foto: Sandy James/Sport Club do Recife

O Sport visita o Palmeiras nesta quinta-feira (25), às 18h, na Arena Barueri, em São Paulo, em jogo único pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina 2025. A partida define quem avança para a semifinal do torneio, e em caso de empate a vaga será decidida nos pênaltis.

Caminho até as quartas

O Rubro-Negro pernambucano entrou diretamente na terceira fase da competição, por ter disputado a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Na estreia, aplicou a maior goleada da Copa do Brasil até aqui: 10 a 0 sobre o Manaus. Nas oitavas de final, em casa, superou o Realidade Jovem-SP por 3 a 1.

Além das vitórias convincentes, o clube tem na atacante Layza uma de suas principais armas. Artilheira da competição, a jogadora já balançou as redes seis vezes, cinco gols contra o Manaus e um diante do Realidade Jovem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Sport Recife - Futebol Feminino (@sportrecifefem)

Palmeiras também chega embalado

Assim como o Sport, o Palmeiras começou sua campanha na terceira fase. A equipe paulista venceu o Avaí-Kinderman por 4 a 0 e, nas oitavas, eliminou o América-MG com triunfo por 3 a 0.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem bons momentos no torneio e buscam o avanço inédito para a semifinal nesta edição.

Premiação em jogo

Até agora, o Sport já garantiu R$150 mil em premiação na Copa do Brasil Feminina. Caso avance às semifinais, o clube receberá mais R$70 mil. O time pernambucano já chegou a esta fase em 2008, quando foi finalista e perdeu o título para o Santos.

Com informações da assessoria

