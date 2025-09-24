A- A+

Sport Sport enfrenta Sergipe na estreia da Copa do Brasil Sub-20 Leão da Ilha estreia em casa no torneio nacional em jogo único previsto para 22 de outubro

O Sport conheceu nesta semana seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. Em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficou definido que os rubro-negros enfrentam o Sergipe, em partida única marcada para o Recife, no dia 22 de outubro. A data, o horário e o local ainda serão definidos.

A participação do Sport na competição nacional foi garantida após a conquista do Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2024. O título estadual carimbou o retorno da equipe à Copa do Brasil, torneio que reúne 32 clubes de diferentes regiões do país.

Em 2025, a base rubro-negra já soma conquistas importantes. O Sub-20 ergueu os troféus da Copa Pernambuco e da MadCup, torneio internacional disputado em Madri, na Espanha, além de alcançar as semifinais da Série B do Campeonato Brasileiro da categoria.

Regulamento

A Copa do Brasil Sub-20 será disputada em cinco fases eliminatórias. A primeira rodada acontece em jogo único, com os confrontos definidos pela proximidade geográfica. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

Quem avançar de Sport x Sergipe terá pela frente, nas oitavas de final, o vencedor do duelo entre CRB e América-RN. A partir dessa etapa, os confrontos passam a ser em jogos de ida e volta. A final está prevista para a semana do dia 10 de dezembro, em partida única.

Olhar da comissão técnica e da direção

O técnico Raphael Bahia destacou a responsabilidade da estreia em casa.

“É um privilégio estar novamente na Copa do Brasil Sub-20, competição de altíssimo nível. O sorteio nos reservou um adversário qualificado e temos consciência da responsabilidade que é jogar diante da nossa torcida. Vamos trabalhar para chegar fortes e buscar a classificação”, afirmou.

O executivo de futebol de base, Carlos Brazil, ressaltou a importância do torneio no processo de formação dos atletas.

“Estar na Copa do Brasil Sub-20 é consequência direta da conquista estadual e simboliza a força do nosso projeto. É um torneio que desafia, expõe os atletas a grandes jogos e nos permite mostrar a grandeza da base rubro-negra no cenário nacional”, avaliou.

Com informações da assessoria

