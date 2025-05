A- A+

Sport confirma chegada de Enrico Ambrogini como diretor geral do futebol

Se dentro de campo as coisas não estão indo bem, fora dele o Sport tem buscando se organizar. Nesta segunda-feira (19), o Leão acertou com um novo diretor geral para comandar o futebol do clube. Trata-se de Enrico Ambrogini, ex-CEO da SAF do Figueirense.

A informação foi confirmada pela reportagem com o presidente rubro-negro, Yuri Romão. Nesta terça-feira (20), segundo o mandatário, uma coletiva - com horário a ser definido - será concedida pela diretoria para falar sobre a chegada do novo dirigente e outros assuntos relacionados ao futebol.

O novo profissional rubro-negro estava no Figueirense, mas acabou demitido da equipe catarinense no fim do mês passado, diante do mau desempenho da equipe, atual lanterna da Série C. Ele vinha recebendo as críticas dos torcedores, por conta do elenco montado para a temporada.

Antes de passar pelo Figueirense, o novo integrante do futebol do Sport somou passagens por outras quatro equipes: Brescia-ITA, Inter de Limeira, Real Valladolid-ESP e Cruzeiro. No clube espanhol, inclusive, foi contratado com aval de Ronaldo Fenômeno.

Com a chegada de Ambrogini, o Sport finaliza o que considera a profissionalização do futebol, com dirigentes remunerados. Além do diretor geral, na semana passada o Leão acertou a contratação de Thiago Gasparino como novo diretor executivo, substituindo André Figueiredo. Atual vice-presidente de futebol - cargo este que será extinto -, Guilherme Falcão seguirá no clube como supervisor do futebol, tendo voz ativa junto aos novos dirigentes.

