Polêmica Sport emite nota contra erros de arbitragem no jogo contra o Cruzeiro: "Interferiu no resultado" Clube ficou na bronca em dois lances, incluindo um pênalti não marcado

O Sport publicou uma nota criticando a arbitragem do jogo contra o Cruzeiro, na manhã desta segunda-feira (6), em suas redes sociais.

A partida entre os clubes ocorreu neste domingo (5), no Mineirão, em Belo Horizonte, e terminou empatada em 1 a 1.



No comunicado publicado pelo Leão, o clube afirmou que a arbitragem interferiu diretamente no resultado do jogo.

“A arbitragem novamente tirou o protagonismo dos atletas e interferiu diretamente no resultado do jogo. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes protagonizou decisões claramente equivocadas e determinantes, sendo duas delas capitais para o desenrolar da partida”, diz um trecho da nota.

Os lances apontados pelo Sport aconteceram no segundo tempo. O primeiro foi aos 19 minutos, quando o árbitro paralisou um contra-ataque do Sport e marcou falta para o Cruzeiro. O clube classificou a infração como “inexistente”.

O segundo lance polêmico foi aos 23 minutos. Na ocasião, o zagueiro Ramon Menezes foi derrubado dentro da área, em cobrança de escanteio, após ser agarrado pelo marcador cruzeirense. O pênalti não assinalado foi classificado como “evidente” no comunicado do clube.

Ainda no comunicado, o Sport reforçou o seu apelo por uma arbitragem mais justa e disse que “não se calará” perante a novos erros de arbitragem.

“O Sport Club do Recife reforça seu apelo por uma arbitragem justa, isenta e responsável, que valorize o espetáculo e respeite o trabalho de atletas, comissões técnicas e torcedores. É inaceitável que, rodada após rodada, decisões equivocadas continuem prejudicando o andamento do campeonato sem que medidas concretas sejam tomadas”, afirmou.

“O clube seguirá lutando com seriedade, dedicação e espírito esportivo dentro de campo, mas não se calará diante de injustiças que comprometem a credibilidade da competição e o respeito às instituições envolvidas no futebol brasileiro”, finaliza a nota.

Daniel Paulista na bronca

Após o jogo contra o Cruzeiro, o técnico Daniel Paulista também se posicionou contrário aos erros de arbitragem.

Em coletiva de imprensa, o treinador considerou que o VAR deveria ter chamado o árbitro da partida para revisar o pênalti em Ramon.

“Para mim foi pênalti. Nesse momento, eu isento o árbitro nesse lance específico. Acho que é um lance difícil para ver, porque ele tem muita coisa para ver no momento de bola parada, mas eu acho que pela ferramenta do VAR, poderia ter sido visto. Acho que o jogo se reiniciou rapidamente e acredito que talvez [o lance] não passou por uma análise mais criteriosa. O atleta do Cruzeiro, nitidamente, não faz menção em nenhum momento de disputar a bola, ele simplesmente vai ao contato do nosso jogador [Ramon] e derruba ele, que está indo em direção a bola para tentar o cabeceio”, argumentou.

Daniel também destacou que muitos erros vêm acontecendo nos últimos jogos. Ele afirmou que é necessário ter um debate maior para melhorar a arbitragem do país.

“Tem acontecido muitos erros de arbitragem e acho que é uma coisa que precisa de um debate maior. Se a gente quer um futebol melhor, a gente precisa que a arbitragem também melhore. Não é simplesmente só criticar e não apontar o que que a gente precisa fazer. Temos que discutir o que a gente precisa melhorar para que tenhamos um futebol com menos erros e, naturalmente, seja mais justo pelo que as equipes apresentem dentro de campo”, afirmou.

Confira a nota do Sport na íntegra

"O Sport Club do Recife vem, mais uma vez, manifestar sua indignação diante dos graves equívocos de arbitragem ocorridos na partida contra o Cruzeiro, no último domingo (05), válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

A arbitragem novamente tirou o protagonismo dos atletas e interferiu diretamente no resultado do jogo. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes protagonizou decisões claramente equivocadas e determinantes, sendo duas delas capitais para o desenrolar da partida.

Aos 19 minutos do segundo tempo, o árbitro interrompeu um contra-ataque claro do Sport, no qual Hyoran seguiria livre em direção ao gol adversário marcando uma falta inexistente. Já aos 23 minutos, após cobrança de escanteio, deixou de assinalar um pênalti evidente sobre o zagueiro Ramon.

O Sport Club do Recife reforça seu apelo por uma arbitragem justa, isenta e responsável, que valorize o espetáculo e respeite o trabalho de atletas, comissões técnicas e torcedores. É inaceitável que, rodada após rodada, decisões equivocadas continuem prejudicando o andamento do campeonato sem que medidas concretas sejam tomadas.

O clube seguirá lutando com seriedade, dedicação e espírito esportivo dentro de campo, mas não se calará diante de injustiças que comprometem a credibilidade da competição e o respeito às instituições envolvidas no futebol brasileiro."



