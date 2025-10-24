Sport esclarece contratação de Rodrigo Atencio e garante "segurança jurídica"

A- A+

Nesta sexta-feira (24), o Sport esclareceu a contratação do meia-atacante Rodrigo Atencio. Na última quinta-feira (23), o ge revelou que o clube rubro-negro contou com um aporte financeiro da Elenko Sports - empresa que agencia jogadores - para contratar o argentino junto ao Independiente-ARG.

No comunicado, o Sport afirma possuir "total segurança jurídica em relação à negociação e tranquilidade de que não há qualquer violação às normas da Fifa".

Na matéria, o ge informa que a Elenko Sports emprestou R$ 7 milhões para o clube contratar Atencio. Além disso, se mantiver o jogador até o fim do contrato, em 2029, o Leão terá pago R$ 12,6 milhões à empresa. Ou seja, a agência do empresário Fernando Garcia teria um lucro de R$ 5,6 milhões na parceria.

Por outro lado, caso o atleta seja vendido antes do término do contrato, o Sport pagará os R$ 7 milhões iniciais à Elenko Sports. Se o jogador for negociado por um valor superior, o lucro fica para o clube pernambucano. Atualmente, por mês, a diretoria leonina paga R$ 210 mil pelo empréstimo.

"O Sport esclarece que se tratou de uma operação meramente de crédito, que poderia ter sido realizada com qualquer instituição financeira habilitada para esse fim. O Clube recebeu a quantia acordada e efetuou o pagamento diretamente ao Club Atlético Independiente, em uma operação de clube para clube", informa o Sport.

Rodrigo Atencio soma 24 partidas com a camisa do Sport. São três gols e uma assistência, números que foram acumulados ainda no início da temporada. Desde então, não tem conseguido desempenhar um bom futebol quando acionado. Em agosto, o jogador de 23 anos esteve perto de se transferir para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes, mas os valores oferecidos não agradaram a diretoria.

Confira a nota do Sport na íntegra

O Sport Club do Recife vem a público esclarecer informações a respeito da negociação envolvendo o atleta Rodrigo Atencio, tema que ganhou destaque na última quinta-feira.

Em primeiro lugar, o Clube reafirma que possui total segurança jurídica em relação à negociação realizada e tranquilidade de que não há qualquer violação às normas da FIFA. O Sport é assessorado por um corpo jurídico altamente qualificado, e o caso em questão foi amplamente debatido e analisado antes da sua concretização.

Quanto à operação em si, o Sport esclarece que se tratou de uma operação meramente de crédito, que poderia ter sido realizada com qualquer instituição financeira habilitada para esse fim. O Clube recebeu a quantia acordada e efetuou o pagamento diretamente ao Club Atlético Independiente, em uma operação de clube para clube.

É importante destacar que esse tipo de instrumento não é incomum no futebol brasileiro, sendo utilizado de forma regular por diversas instituições.

O Sport Club do Recife ressalta, ainda, que a operação não prevê qualquer percentual dos direitos econômicos do atleta com a empresa que viabilizou o crédito, tampouco envolve qualquer influência ou decisão sobre o futuro do jogador — todas as decisões permanecem sob responsabilidade exclusiva do Sport Club do Recife.

Por fim, o Clube reforça que está plenamente seguro quanto ao contrato firmado e confiante de que Rodrigo Atencio trará grandes resultados ao Sport, considerando o potencial e a qualidade já demonstrados em sua carreira.

