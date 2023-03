A- A+

Copa do Nordeste Sport esclarece situação dos ingressos para a sequência do jogo contra o ABC O jogo, válido pela semifinal da Copa do Nordeste, foi paralisado devido às chuvas que alagaram o gramado da Ilha do Retiro

O Sport Clube do Recife divulgou, no final da manhã desta quinta-feira (30), o cronograma para a sequência de Sport 1 x 0 ABC, pela semifinal da Copa do Nordeste. O jogo, que começou na última quarta (29), às 21h30 na Ilha do Retiro, foi paralisado aos 17 minutos do segundo tempo por conta das fortes chuvas que atingiram Recife, deixando o gramado do estádio Ademar da Costa Carvalho impraticável. O jogo foi remarcado para às 19h desta quinta-feira (30), restando cerca de 30 minutos para o término da partida.

Para quem adquiriu o ingresso online, terá seu ticket revalidado. Esta parcela do público pode se dirigir diretamente às catracas da Ilha, onde apresentará o ticket impresso ou baixado no celular/e-mail.

Quem comprou presencialmente deverá apresentar o canhoto para ter o acesso liberado. Quem não tem mais o canhoto, terá que comparecer às bilheterias do clube e apresentar o documento oficial com foto.

Em se tratando do gramado, o clube informou que vai atualizar os torcedos e a imprensa através dos canais oficiais, a fim de tranquilizar a todos acerca da continuidade da partida. Lembrando que a o cronograma é válido tanto para sócios como para o público em geral.

