Sport esclarece solicitação de R$ 1,5 milhão à CBF

A- A+

O Sport se pronunciou sobre o pedido de adiantamento de R$ 1,5 milhão à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) durante a Série B. O Leão emitiu um comunicado oficial na noite da última quinta-feira explicando a situação.

De acordo com a nota, o Sport afirmou que a quantia solicitada no final de setembro foi ressarcida.

"De imediato, o Clube informa que não há qualquer antecipação financeira ou comprometimento dos recursos orçamentários de 2024. O documento publicizado trata de uma quantia solicitada no final de setembro pelo Clube e já ressarcida, inexistindo, portanto, qualquer débito. Os valores foram demandados pelo Sport em razão da demora no recebimento de uma outra receita do Clube – já prevista no fluxo ordinário do caixa -, a fim de que não houvesse atraso no cumprimento das obrigações, uma das bandeiras à qual a diretoria executiva orgulha-se de cumprir rigorosamente", diz um trecho da nota.

O clube também explicou que o termo "antecipação" presente no documento divulgado pelo GE durante a semana era apenas uma exigência burocrática. O Sport afirma que as receitas de 2024 não estão comprometidas e que não há débitos com a CBF.

Confira a nota na íntegra:

O Sport Club do Recife vem a público esclarecer sobre as notícias veiculadas na noite da última segunda-feira (27) a respeito de um suposto adiantamento de receita no valor de R$ 1,5 milhão junto à CBF.

De imediato, o Clube informa que não há qualquer antecipação financeira ou comprometimento dos recursos orçamentários de 2024.

O documento publicizado trata de uma quantia solicitada no final de setembro pelo Clube e já ressarcida, inexistindo, portanto, qualquer débito.

Os valores foram demandados pelo Sport em razão da demora no recebimento de uma outra receita do Clube – já prevista no fluxo ordinário do caixa -, a fim de que não houvesse atraso no cumprimento das obrigações, uma das bandeiras à qual a diretoria executiva orgulha-se de cumprir rigorosamente.

Assim, o Sport ao receber a previsionada quantia – então em atraso -, tratou imediatamente de reembolsar a CBF, à vista e sem juros. O termo ‘antecipação’, presente no documento, consiste em uma exigência burocrática utilizada pela entidade para executar esse tipo de prática junto aos afiliados, de modo a, com isso, servir como garantia de pagamento – algo que, explica o Clube, já foi feito sem ônus e sem qualquer repercussão em receita futura, obedecendo a risca o estatuto social do Sport.

Por fim, o Sport ratifica que não existe antecipação ou adiantamento de quaisquer valores, tampouco comprometimento de receitas para a temporada seguinte.

Veja também

Futebol Ex-São Paulo, Centurión é detido pela polícia da Argentina e testa positivo para cocaína