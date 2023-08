Sport espera por Felipinho e Eduardo contra Guarani; Thyere será reavaliado

A- A+

Passado o empate com o Tombense, em Muriaé, o Sport já se prepara para mais um compromisso longe do Recife, pela Série B do Brasileiro. Na sexta-feira (18), o Leão visitará o Guarani, no Brinco de Ouro, às 21h30, pela 24ª rodada, e o técnico Enderson Moreira vive a expectativa de contar com o retorno de peças cruciais para o setor defensivo.

Ausentes na última rodada, os laterais Eduardo e Felipinho seguem entregues ao departamento médico rubro-negro. Ambos sentiram desconforto durante a vitória do Leão sobre o Novorizontino e foram substituídos no decorrer da partida. Em contato com a reportagem, o médico rubro-negro, Rodrigo Perez, não deu detalhes sobre a situação da dupla, mas afirmou que "os atletas ainda estão em tratamento. Teremos a semana toda para recuperar".

Vale lembrar que Eduardo e Felipinho não são as únicas baixas para a lateral do Sport. Igor Cariús também não pode ser utilizado. Na última semana, o camisa 16 foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com um gancho de 540 dias, além de multa de R$ 50 mil, por envolvimento em manipulação de resultados no futebol brasileiro no ano passado. Na época, o jogador defendia as cores do Cuiabá.

Thyere preocupa

Contra o Tombense, por conta dos desfalques, Enderson Moreira optou por modificar o esquema da equipe. Na oportunidade, o técnico escalou Alisson Cassiano ao lado de Rafael Thyere e Sabino, enquanto Ewerthon foi adiantado pelo lado direito, atuando como ala, tal como Juba pelo lado inverso. Na recomposição, a equipe defendia com uma linha de cinco marcadores.

Ainda perante os mineiros, o treinador ganhou uma nova dor de cabeça. No segundo tempo, Thyere deixou o campo com um desconforto. De acordo com o DM leonino, o capitão será reavaliado ao longo desta segunda-feira. Com a saída do zagueiro, Roberto Rosales estreou sendo improvisado na lateral esquerda, fazendo com que o time voltasse ao tradicional 4-2-3-1.

