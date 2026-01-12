A- A+

Futebol Sport espera resolver situação de Thiago Couto até esta terça-feira (13) Goleiro estava negociando com o Vitória, mas caso o acordo não seja selado, atleta terá de se reapresentar no time pernambucano

A demora na resolução da negociação envolvendo o goleiro Thiago Couto, o Vitória e, consequentemente, o Sport, está próxima de um desfecho. A equipe da Ilha do Retiro definiu que se não houver definição na transferência do atleta para o clube baiano até terça-feira (13), o jogador terá que se reapresentar no clube pernambucano.





Emprestado ao Vitória na reta final de 2025, o jogador era dado como certo para seguir no clube baiano em 2026, mas a negociação não evoluiu, já que não houve acordo nas propostas de ceder o jogador para rubro-negro de Salvador em troca da ida do volante Filipe Machado por empréstimo.

Com contrato no Sport até o fim de 2027, Thiago Couto disputou 11 jogos pelo Sport antes de se transferir por empréstimo ao Vitória. No Leão baiano, disputou nove partidas.

No Sport, Thiago, caso permaneça, terá a concorrência dos goleiros Halls e Dênis. Caíque França, outro atleta que estava no Leão, se transferiu ao Guarani.

