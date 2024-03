Sport estabelece novo recorde de público da Arena de Pernambuco

A- A+

Confirmado, neste sábado (16) o Sport estabeleceu o novo recorde de público da Arena de Pernambuco, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, diante do Santa Cruz. Com público total de 45.492 torcedores, o Leão renova um recorde que já era seu em partidas envolvendo clubes.

O Rubro-negro já era o detentor do recorde de público do estádio em jogos envolvendo clubes. No primeiro confronto da final da Copa do Nordeste de 2022, 42.544 espectadores marcaram presença na Arena para acompanhar o empate em 1x1 com o Fortaleza.

Em 2016, Brasil 2x2 Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, levou 45.010 pernambucanos ao estádio de São Lourenço da Mata. Para o clássico deste final de semana, foram vendidos 402 ingressos a mais que a marca estabelecida há oito anos.

