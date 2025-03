Sport muda foco para a final do Estadual e Pepa prega seriedade: "queremos ser tricampeões"

A- A+

Depois de ficar no empate com o São Paulo pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e deixar para trás a ansiedade da estreia na principal competição do ano, o Sport volta as atenções para a final do Campeonato Pernambucano. Após abrir vantagem no duelo de ida, o Leão recebe o Retrô, às 21h30 desta quarta-feira (2), na Ilha do Retiro, com o foco voltado para ser tricampeão estadual.

Em entrevista coletiva concedida após o empate com o Tricolor do Morumbi, o técnico Pepa comentou a grande quantidade de partidas disputadas em 2025 para mudar a chave para a decisão. Das 20 equipes da Série A, por exemplo, o Sport só fez menos jogos que a dupla BaVi. São 23 compromissos para os baianos contra 22 do clube pernambucano.

"Diante dos jogos, tem a questão física. No último jogo (contra o Altos), rodamos praticamente a equipe quase toda, apenas o Du (Queiroz) fez os 90 minutos porque não pode jogar no Estadual. Mas é mudar a chave, vale um título, é uma final em casa", salientou.

"É pedir para a Ilha estar cheia para nos apoiar desde o primeiro minuto. Queremos muito ser tricampeões, é mudar o foco, mas não deixa de ser mais um jogo. Gostamos de competir, é uma final e queremos ser tricampeões em casa", completou o treinador.

Atendendo ao pedido de Pepa, a Ilha do Retiro deve estar cheia para a decisão deste meio de semana. Em parcial divulgada na tarde desta segunda-feira (31), o Sport informou que 18 mil ingressos foram vendidos para a partida. Ao todo, 26.345 bilhetes foram colocados à venda de forma online, através do site oficial do clube.

Cenário da final

No embate de ida, na Arena de Pernambuco, o Sport venceu o Retrô por 3x2. Nesta quarta, o Rubro-negro pode até empatar que fica com o 45º título estadual de sua história. Se perder por um gol de diferença, a final será decidida nos pênaltis. Vitória por dois ou mais gols de vantagem para a Fênix dá ao clube de Camaragibe sua primeira taça de Pernambucano.

