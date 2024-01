A- A+

Campeonato Pernambucano Sport estreia com vitória diante do Petrolina no Campeonato Pernambucano Com gol de pênalti de Zé Roberto, Leão da Ilha soma os três primeiros pontos da temporada

Pelo primeiro jogo da temporada, o Sport bateu o Petrolina, na Arena de Pernambuco, neste sábado (13), pelo placar de 1x0. Com gol de pênalti do atacante Zé Roberto, o Leão larga no Campeonato Pernambucano com os três pontos.

Apesar do Sport tomar conta das primeiras ações, foi o Petrolina que chegou com mais perigo primeiro. Aos 13 minutos, Elias Ceará cruzou na área e Emerson Galego desviou na direção do gol, mas Caíque França reagiu rápido e mandou para escanteio.

Poucos minutos depois, aos 16, o Leão deu a resposta. Fabinho, como se fosse um centroavante, recebeu na marca do pênalti e finalizou. O goleiro Cris espalmou a bola mas ela foi em direção ao gol e quicou sobre a linha, mas antes que pudesse entrar, a defesa afastou. O time rubro-negro ensaiou uma reclamação, mas arbitragem confirmou que a bola não havia entrado.

Mesmo alugando o campo adversário e tendo quase 70% de posse de bola, o Sport não conseguiu transformar essa superioridade em gols. Dessa forma, as equipes foram aos vestiários com o placar empatado.

Na volta para o segundo tempo, Mariano Soso promoveu três alterações no Sport, o que surtiu efeito imediato, com o Leão chegando duas vezes em menos de cinco minutos, mas novamente, quem teve a melhor chance de abrir o placar foi o Petrolina. Da intermediária, João de Deus arriscou e acertou a trave do goleiro Caíque França.

Passado o susto, uma das principais contratações para a temporada rubro-negra, Romarinho, que já vinha dando trabalho para equipe sertaneja desde o primeiro minuto de jogo, fez a jogada da partida. Com dribles curtos, aos dez minutos da etapa final, o atacante foi derrubado dentro da área, pênalti. Na cobrança, Zé Roberto bateu com extrema tranquilidade e só deslocou o goleiro para abrir o placar para o Leão.

A partir disso, o desgaste físico foi tomando conta do jogo, o que pode provocar alguns erros técnicos. Aos 31 minutos do segundo tempo, Luciano Castán inverteu o jogo e deixou a bola no pé do Petrolina. Dos Santos tentou chutar mas o arremate se transformou em um passe, que caiu no pé de Acauã, de frente para o gol, mas Caíque França fez importante defesa com o pé e evitou o empate.

O Petrolina não teve força para mais nada e as últimas oportunidades da partida foram com o Sport, uma com Pablu Dyego, que o goleiro Cris quase engole um frangueiro, e com Paulinho que bateu no centro do gol. Com o placar encerrado, o Sport vence a primeira partida de 2024 e assume a terceira colocação do Pernambucano, enquanto que o Petrolina é o oitavo.

Próxima rodada

Fazendo uma reedição da final da temporada passada, na próxima terça-feira (16), na Arena, o Sport recebe o Retrô. Por outro lado, o Petrolina visita o Maguary, na quarta-feira (17), em Bonito.

Ficha Técnica



Petrolina 0

Cris; Vinicinho, Maílson, Raykar e Igor Tavares (Matheus Alex); Kiko (Dos Santos), Elias Ceará (Brendon), Eduardo (Fabiano) e Nildo; João de Deus (Acauã) e Emerson Galego. Técnico: William Lima

Sport 1

Caíque França; Rafael Thyere, Renzo (Luciano Castán) e Alisson Cassiano (Paulinho); Lucas Ramon, Fabinho, Ítalo (Fábio Matheus), Alan Ruiz (Lucas André) e Felipinho; Romarinho (Pablo Dyego) e Zé Roberto. Técnico: Mariano Soso

Estádio: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitra: Deborah Cecília

Assistentes: Clóvis Amaral e Manoel Barbosa da Silva Neto

Gols: Zé Roberto (aos 11 do 2ºT)

Cartões amarelos: Nildo (P) Mariano Soso (S)



