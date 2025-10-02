Sport vence Botafogo-PB e estreia com vitória na Copa Maria Bonita Betnacional
Com gols de Letícia e Débora Xavier, Leoas conquistam primeiros pontos na Arena de Pernambuco
O Sport iniciou com vitória sua caminhada na Copa Maria Bonita Betnacional. Na tarde desta quinta-feira (2), na Arena de Pernambuco, as Leoas derrotaram o Botafogo-PB por 2 a 0, com gols de Letícia e Débora Xavier, ambos marcados de cabeça no segundo tempo.
O jogo
O primeiro tempo foi equilibrado e marcado por muitas interrupções defensivas do Botafogo-PB. Mesmo criando boas oportunidades, o Sport só conseguiu abrir o placar na segunda etapa. Aos 18 minutos, Letícia aproveitou cruzamento preciso, subiu mais alto que a zaga e cabeceou no canto. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.
Já nos minutos finais, após cobrança de escanteio, Débora Xavier apareceu bem posicionada e ampliou o marcador, garantindo o triunfo rubro-negro.
Com a vitória, o Sport soma seus primeiros três pontos na Copa Maria Bonita Betnacional. O resultado dá confiança à equipe, que busca avançar na competição regional.
Próximo desafio
As Leoas voltam a campo no próximo domingo (6), quando enfrentam o ABC-RN, às 15h30, novamente pela fase inicial da Copa Maria Bonita.
