Sport estreia com vitória na Copa São Paulo

O Sport estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça (3), pelo Grupo 11 da competição, os rubro-negros venceram o Volta Redonda/RJ por 2x0, em Cravinhos. A equipe ocupa a liderança provisória da chave, que ainda terá nesta tarde o confronto entre Comercial/SP e Inter de Limeira/SP.

Dominando o primeiro tempo, o Sport abriu o placar com Fábio, aos 12 minutos, após aproveitar rebote em cabeçada de Marcelo Ajul que acertou a trave. O placar só não foi mais elástico por conta das boas defesas do goleiro Gustavo.

A trave roubou a cena no início do segundo tempo, com a bola acertando o poste de ambos os lados – no caso dos cariocas, por pouco não saiu um gol olímpico. Aos 15, Souza chegou a balançar as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Na reta final, o Sport ratificou a vitória com o gol do camisa 7 Gean, após cruzamento de Marcelo. Os pernambucanos voltam a campo na sexta (6), contra o Inter de Limeira/SP, às 15h15, em Cravinhos.

“A estreia foi dentro do que esperávamos. Duas equipes qualificados, que produziram bem. Colocamos em prática o nosso DNA, o futebol do Sport. O campo estava pesado, mas fizemos o nosso jogo e as coisas saíram melhor do que imaginávamos. Estrear com vitória é sempre importante”, afirmou o técnico Sued Lima.

