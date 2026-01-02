Sport estreia contra o Linense na Copinha 2026 nesta sexta-feira (2); veja onde assistir
Clube participa do torneio pela 25ª vez, sendo a 14ª consecutiva
A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 tem início oficial com a realização de seis partidas nesta sexta-feira (2).
Entre elas, o Sport é o primeiro pernambucano a entrar em campo e estrear na competição contra o Linense-SP, às 18h30, no Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo, cidade do interior de São Paulo.
O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do XSports.
Além do adversário desta sexta, os Leões da Base completam o Grupo 4 da Copinha ao lado de Forte-ES e Mirassol.
Os dois times do grupo com maior pontuação avançam para a fase de mata-mata da competição, que será disputada em jogo único.
Comandado pelo técnico Ítalo Santiago, que participa da Copinha pela primeira vez, o Sport chega para participar do torneio com um elenco composto pelas categorias sub-20 e sub-17 do clube.
Para participar do campeonato, os jogadores inscritos devem ter nascido entre 2005 e 2010.
Conheça o elenco rubro-negro para a Copa São Paulo de Futebol Júnior:
- Goleiros: Davi (2005), Kauã Manoel (2007) e Nairon (2008).
- Zagueiros: Bruce (2006), Cauã Wendel (2007) e Léo Fazzio (2008).
- Laterais: Berrío (2007), Luca Piola (2008), Anderson (2009), Samuel Sousa (2007) e Guilherme Recife (2009).
- Meio-campistas: Fernandinho (2006), Matheus Lacort (2007), Álvaro (2007), Samuel Pires (2007) e Rafael de Jesus (2007).
- Atacantes: Eduardo Piola (2008), Lázaro (2008), Thiaguinho (2008), João Henrique (2009) e Ruan Melo (2009).
Ficha técnica
Sport x Linense
Local: Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira (Bálsamo/SP)
Horário: 18h30
Transmissão: XSports