Futebol

Sport estreia contra o Linense na Copinha 2026 nesta sexta-feira (2); veja onde assistir

Clube participa do torneio pela 25ª vez, sendo a 14ª consecutiva

Sport enfrenta o Linense na estreia da Copinha 2026 nesta sexta-feira (2)Sport enfrenta o Linense na estreia da Copinha 2026 nesta sexta-feira (2) - Foto: Igor Cysneiros/Sport Club do Recife

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 tem início oficial com a realização de seis partidas nesta sexta-feira (2).

Entre elas, o Sport é o primeiro pernambucano a entrar em campo e estrear na competição contra o Linense-SP, às 18h30, no Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo, cidade do interior de São Paulo.

O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do XSports.

Além do adversário desta sexta, os Leões da Base completam o Grupo 4 da Copinha ao lado de Forte-ES e Mirassol.

Os dois times do grupo com maior pontuação avançam para a fase de mata-mata da competição, que será disputada em jogo único.

Comandado pelo técnico Ítalo Santiago, que participa da Copinha pela primeira vez, o Sport chega para participar do torneio com um elenco composto pelas categorias sub-20 e sub-17 do clube.

Para participar do campeonato, os jogadores inscritos devem ter nascido entre 2005 e 2010.

Conheça o elenco rubro-negro para a Copa São Paulo de Futebol Júnior:

Ficha técnica 
Sport x Linense
Local: Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira (Bálsamo/SP)
Horário: 18h30
Transmissão: XSports

