Futebol Sport estuda mandar jogos na Arena de Pernambuco Mudança seria para aumentar receita do clube. Uma das partidas que pode acontecer no local é contra o Flamengo

O Sport estuda a possibilidade de mandar alguns jogos da Série A do Campeonato Brasileiro na Arena de Pernambuco. De acordo com o vice-presidente do clube, Raphael Campos, a alternativa seria para incrementar a receita rubro-negra, já que o palco de São Lourenço da Mata tem capacidade maior do que a Ilha do Retiro.

"Há uma análise em relação à utilização pontual da Arena para alguns jogos em que entendemos ter um apelo maior, com incremento de receita", afirmou o dirigente, utilizando como argumento o fato de o Sport estar "entre as três ou quatro menores folhas da Série A".

Um dos jogos citados como exemplo de uma possível saída da Ilha do Retiro para a Arena de Pernambuco foi o do Flamengo, em partida atrasada pela 12ª rodada. "O Sport já jogou na Arena em 2014, 2015, 2016 e 2021. Inclusive, contra o próprio Flamengo. Isso não pode ser confundido com venda de mando de campo. Não vamos sair de perto da nossa torcida. Assim como nossos coirmãos estudam a possibilidade de usar a Arena e assim como nós já usamos no passado, não há novidade (na intenção)", reforçou.

O próximo compromisso do Sport, porém, será na Ilha do Retiro, contra o Vasco. Os pernambucanos estão na lanterna da Série A, com 10 pontos. Os cariocas aparecem em 16º, com 19.

