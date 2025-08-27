Qua, 27 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta27/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Sport estuda mandar jogos na Arena de Pernambuco

Mudança seria para aumentar receita do clube. Uma das partidas que pode acontecer no local é contra o Flamengo

Reportar Erro
Time do Sport reunido na Arena de PernambucoTime do Sport reunido na Arena de Pernambuco - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport estuda a possibilidade de mandar alguns jogos da Série A do Campeonato Brasileiro na Arena de Pernambuco. De acordo com o vice-presidente do clube, Raphael Campos, a alternativa seria para incrementar a receita rubro-negra, já que o palco de São Lourenço da Mata tem capacidade maior do que a Ilha do Retiro.

"Há uma análise em relação à utilização pontual da Arena para alguns jogos em que entendemos ter um apelo maior, com incremento de receita", afirmou o dirigente, utilizando como argumento o fato de o Sport estar "entre as três ou quatro menores folhas da Série A".

Um dos jogos citados como exemplo de uma possível saída da Ilha do Retiro para a Arena de Pernambuco foi o do Flamengo, em partida atrasada pela 12ª rodada. "O Sport já jogou na Arena em 2014, 2015, 2016 e 2021. Inclusive, contra o próprio Flamengo. Isso não pode ser confundido com venda de mando de campo. Não vamos sair de perto da nossa torcida. Assim como nossos coirmãos estudam a possibilidade de usar a Arena e assim como nós já usamos no passado, não há novidade (na intenção)", reforçou.

O próximo compromisso do Sport, porém, será na Ilha do Retiro, contra o Vasco. Os pernambucanos estão na lanterna da Série A, com 10 pontos. Os cariocas aparecem em 16º, com 19.

Leia também

• Pior mandante da Série A 2025, Sport reencontra Vasco na Ilha após jogo polêmico em 2022

• Sport enfrenta América-RN e busca manter invencibilidade no Brasileirão de Futsal

• Com dores no tornozelo, meia Lucas Lima preocupa Sport para jogo contra o Vasco da Gama

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter