A- A+

Sport Sport estuda ter quase um terço do elenco 2024 formado por jogadores da base Expectativa da diretoria é ter um plantel com 32 atletas na próxima temporada

No intuito de valorizar a base do clube, o Sport buscará dar mais espaço aos pratas da casa na temporada 2024. A ideia da diretoria rubro-negra, ao lado da comissão técnica encabeçada por Mariano Soso, é ter pelo menos 30% do elenco profissional formado por jogadores revelados na Ilha do Retiro.

Levando em consideração que o clube trabalha com a possibilidade de ter 32 atletas no plantel no próximo ano, dez seriam oriundos da base leonina. "É uma diretriz da gestão e que foi encampada pelo Mariano. Teremos cerca de dez jogadores egressos da base incorporados ao plantel principal", detalhou o diretor Guilherme Falcão à Folha de Pernambuco.

Ainda segundo o membro do comitê gestor, tem sido analisada a chance de alguns nomes do sub-20 rubro-negro encorparem o profissional ainda antes da disputa da Copa São Paulo, que tem início no dia 02 de janeiro. "É um tema que tem sido analisado. Vamos analisar posição a posição", pontuou.

Em 2023, um prata da casa que se consolidou no time de cima foi o volante Fábio Matheus. Foram 37 jogos para o cabeça de área de 20 anos, que ganhou a titularidade ao longo da Série B. Utilizados em boa parte da temporada, Chico e Ewerthon foram emprestados e vão defender Novorizontino e Juventude, respectivamente, no próximo ano.

Além de Fábio, o elenco rubro-negro deve contar com nomes como os dos volantes Ítalo, Lucas André e Pedro Martins, assim como o do meia Juan Xavier. Destaque do sub-17 do clube e com presença constante na seleção brasileira da categoria, o lateral-direito Pedro Lima também vive a expectativa de ser integrado ao grupo principal.

Veja também

Náutico Allan Aal comenta preparação do Náutico para 2024: "equipe competitiva"