Sport é condenado em 1ª instância a pagar R$ 4,6 milhões a Everton Felipe; decisão cabe recurso

O Sport foi condenado nesta quarta-feira (23), pela 9ª Vara do Trabalho do Recife, a pagar R$ 4.619.160,00 a Everton Felipe, ex-jogador formado na base leonina. Ele acionou o clube na Justiça em 2023. O valor diz respeito a cláusulas indenizatórias. A decisão corre em primeira instância e cabe recurso por parte do clube rubro-negro.

Procurado pela reportagem, "o Sport, através do departamento de comunicação, informa que o departamento jurídico está analisando o caso e se manifestará tão logo considere apropriado".

De acordo com trecho da sentença, o valor final foi calculado com base no salário do jogador à época e na idade média que Everton Felipe se aposentaria dos gramados - 35 anos.

Na soma total, a quantia pode chegar a R$ 6 milhões. Neste caso, seriam somados os R$ 4.619.160,00 por danos materiais, R$ 50 mil por danos morais, R$ 564.000,00 de seguro obrigatório, despesas médicas e indenização correspondente a 12 meses de salário.

No processo, uma das solicitações feitas por Everton Felipe foi a "perda de chance". Ele alega ter deixado de se transferir para o Portimonense, de Portugal, após o Sport prometer renovar seu contrato. Este pedido, no entanto, foi indeferido pelo juiz Arthur Ferreira Soares.

Everton Felipe

Everton Felipe anunciou aposentadoria dos gramados no ano passado, aos 26 anos. Em 2022, o ex-jogador sofreu uma grave lesão no menisco do joelho esquerdo. À época, passou por um procedimento cirúrgico e não conseguiu mais atuar.

O ex-meia atuou pelo Sport nos anos de 2014, 2016 a 2018, e entre 2021 e 2022. Pelo Leão, foram 151 jogos, oito gols e dois títulos do Pernambucano e uma Copa do Nordeste. Ele também atuou por São Paulo, Athletico-PR, Cruzeiro, Atlético-GO e Retrô.

