Sport

Sport: exame constata lesão na coluna e Adriel só volta aos gramados em 2026

Volante se machucou diante do Bahia e terá que ficar longe das atividades por 30 dias

Adriel durante treino no CT do SportAdriel durante treino no CT do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (4), o Sport informou que o volante Adriel sofreu uma lesão no osso sacro, localizado na região da coluna, e só volta aos gramados na próxima temporada. O prata da casa se machucou na derrota por 2x0 para o Bahia, na última quarta-feira (3), na Arena Fonte Nova. 

De acordo com o clube pernambucano, "o tratamento é conservador e o prazo estipulado para recuperação é de cerca de 30 dias. O atleta seguirá em tratamento pelo departamento de saúde e performance do clube, inclusive na intertemporada."

Adriel foi titular da equipe no clássico nordestino no meio da semana, em Salvador, pela 37ª rodada da Série A, mas teve que ser substituído no intervalo, por conta de relatar dores na região lesionada. 

Aos 19 anos, o cabeça de área foi utilizado em 12 oportunidades nesta temporada. Foram sete aparições na disputa do Campeonato Pernambucano e outras cinco durante a fraca campanha rubro-negra no Campeonato Brasileiro. 

