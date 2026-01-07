Sport: Executivo atualiza situações de Matheus Alexandre, Carlos Alberto, Rivera e Fábio Matheus

A- A+

O executivo de futebol do Sport, Italo Rodrigues, atualizou nesta terça-feira (6) a situação de quatro atletas: o lateral-direito Matheus Alexandre, os volantes Rivera e Fábio Matheus, além do atacante Carlos Alberto. Do quarteto, apenas o primeiro está próximo de permanecer para 2026.









Negociações



“Estamos negociando Carlos Alberto. Recebemos uma oferta da China, na qual envolvia um empréstimo oneroso. Fizemos uma contraproposta e estamos negociando”, afirmou Italo.



O atacante, que custou R$ 15 milhões aos cofres do Sport no ano passado, deixou o clube antes mesmo do término da Série A de 2025, sendo emprestado ao Cuiabá. Na equipe do Centro-Oeste, disputou 23 jogos e marcou cinco gols.



No caso de Matheus Alexandre, o dirigente indicou que a tendência é de que o atleta permaneça no Sport em 2026.



“Ele é um atleta que Roger conhece bem e entendemos que, diante da situação financeira e da renegociação, ele vai encaixar e entregar aquilo que precisamos. Acho que Matheus não teve um bom ano, mas sei que ele não teve um ano que ele tem condição de fazer. Como profissional, temos de nos responsabilizar para potencializar os atletas. Caso contrário, seria apenas transferência de responsabilidade”, observou.



No meio, Fábio Matheus foi procurado pelo Remo, mas o acordo ainda está travado por questões financeiras. “Ele recebeu uma proposta de um clube da Série A. Um empréstimo oneroso. Pedimos o dobro do valor e demos um prazo para eles responderem. Se não chegar em um consenso, ele vai se apresentar”, apontou.



O atleta estava emprestado ao Novorizontino no ano passado. Ao todo, pelo Sport, Fábio tem 70 jogos e quatro gols marcados.



Rivera



Quanto a Rivera, o gerente de futebol do Sport, Hudson Santos, explicou a negociação envolvendo a saída do atleta para o Pachuca, do México.



“Tínhamos um passivo com ele de R$ 800 mil dólares a ser pago no dia 31 de dezembro e mais duas parcelas ao longo de 2026. Não teríamos condições de arcar com esse valor, além do alto salário. A proposta do Pachuca foi interessante porque cobre esse valor que devemos ao Tijuana (dono dos direitos econômicos do jogador), além de cobrir a opção de que teríamos de pagar R$ 1 milhão a mais de qualquer venda de Rivera. O Pachuca entendeu o momento, assim como o atleta, que abriu mão de parte da dívida, das luvas que teria direito e estamos perto de assinar o acordo”, apontou. Pelo Sport, em 2025, o volante fez 45 partidas, sem gols marcados.

