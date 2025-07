A- A+

Mercado Sport: executivo de futebol reforça desejo de anunciar novas contratações até volta da Série A Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, Thiago Gasparino também abordou as dificuldades encontradas pelo Leão no mercado

A contagem regressiva para o retorno do Sport às disputas da temporada está chegando ao fim. A pausa nos jogos deu tempo de trabalho para o técnico Daniel Paulista, mas, até o momento, não houve grandes mudanças no elenco.

Ciente da necessidade do clube por reforços, o executivo de futebol, Thiago Gasparino, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, comentou as dificuldades encontradas no mercado e afirmou que o Sport deseja anunciar novos jogadores até a volta da Série A.

O retorno do Rubro-negro está programado para o dia 14 deste mês, diante do Juventude.

"O clube trabalha de acordo com o mercado. Houve uma dificuldade, já mencionada, de muitos atletas entrarem em período de recesso enquanto o Sport iniciava a intertemporada. É algo natural e que temos que ter frieza para trabalhar, tendo muita responsabilidade orçamentária", iniciou o executivo de futebol.

"Há uma necessidade iminente, sim. E nós estamos focados 200% nesta situação, conversando com o mercado em busca de reforçar a equipe. Como dito anteriormente, o Sport está no mercado e em busca de reforços. O objetivo é de anunciar novos contratados até o reinício da Série A. Não iremos falar em quantidade", completou Thiago Gasparino.

Desde a parada em razão da Copa do Mundo de Clubes, o Sport anunciou as chegadas do volante Pedro Augusto e do goleiro Gabriel Vasconcelos, que veio por empréstimo numa troca com Thiago Couto.

O Rubro-negro também está próximo de oficializar o lateral-esquerdo Kevyson, também por empréstimo.

Thiago Gasparino não destacou quais são as posições que o Leão tem mais prioridade na busca, neste momento. "O clube mira reforços a partir das características apontadas pela comissão e diretoria. Nossa estratégia é também não abrir publicamente as nossas necessidades", disse.



O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (9), contra o Ceará, pela Copa do Nordeste.

Veja também