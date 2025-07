A- A+

Elenco "Não inviabiliza", diz executivo do Sport sobre os novos reforços e a utilização da base Com pouca minutagem no profissional, o lateral-esquerdo Kevyson, de 21 anos, é aguardado no Leão; Rafinha, da base, foi integrado ao grupo principal

Um dos movimentos de mercado do Sport na intertemporada foi o acerto do lateral-esquerdo Kevyson, que vem por empréstimo do Santos.

O atleta de 21 anos tem pouca minutagem na equipe profissional do Peixe e na atual temporada entrou em campo apenas três vezes. O anúncio oficial do atleta é aguardado para os próximos dias.

A última atuação aconteceu no dia 4 de maio, quando o Peixe perdeu para o Grêmio, por 1x0, pela Série A do Brasileirão.O lateral entrou na reta final do confronto.

De acordo com o executivo de futebol do Leão, Thiago Gasparino, a chegada do jogador não deve impedir o aproveitamento de atletas da base que jogam na mesma posição.

“[Kevyson] É um atleta interessante, com muito potencial e que chega para somar ao Sport, tendo a bagagem do Santos. Uma coisa não inviabiliza a outra. O lateral Rafinha, por exemplo, está sendo integrado ao profissional, assim como alguns outros. É um jovem com muito potencial e que vamos oferecer todo o suporte para se desenvolver”, analisou Gasparino em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

Sobre o elenco que o Sport tem à disposição para o retorno do Brasileirão, o executivo destaca que o principal objetivo da temporada é permanecer na Série A.

“Estamos todos imbuídos em tirar o Sport desta situação. Estamos tendo uma grande oportunidade com a intertemporada, de ter tempo para trabalhar e reajustar a equipe. Precisamos aproveitar da melhor forma possível”, disse.



Até o momento, o Sport oficializou as contratações do volante Pedro Augusto e do goleiro Gabriel Vasconcelos.



