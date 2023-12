A- A+

Sport Sport fala em "desinteresse" de Jorginho em renovar contrato e vai cobrar indenização ao meia Vínculo do jogador com o clube previa metas e possibilidade de renovação automática

A relação entre o Sport e o meia Jorginho pode estar chegando ao fim. Na tarde desta quarta-feira (13), o Rubro-negro veio a público informar que o jogador não demonstrou interesse em estender seu vínculo com o clube.

Segundo o comitê gestor leonino, o contrato de Jorginho com o Sport previa metas e a possibilidade automática de renovação contratual. Além disso, ao longo de 2023, o camisa 10 alcançou "os gatilhos estabelecidos e previamente acordados entre as partes". Assim, o Leão demonstrou o interesse em contar com o futebol do meia para 2024.

De acordo com o Sport, o atleta foi comunicado, dentro do prazo, em três oportunidades para assinar a prorrogação automática. Contudo, não sinalizou o interesse em permanecer na Ilha do Retiro.

O Sport, por sua vez, direcionou o caso à vice-presidência jurídica. Perante o acordado contratualmente, o clube entende que precisa ser "ressarcido financeiramente, pela cláusula indenizatória, e não abrirá mão disso".

A reportagem procurou o empresário de Jorginho, Tiago Bastos. No entanto, o agente demonstrou falta de conhecimento da informação divulgada pelo Sport.

