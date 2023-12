A- A+

Sport Sport fala em "pendências de assinaturas" para anunciar reforços Segundo o diretor João Marcelo Barros, clube vem negociação em quase todas as posições

Após o presidente Yuri Romão afirmar no início da semana que o Sport deveria anunciar entre cinco e seis jogadores até esta sexta-feira (15), o clube pernambucano vive a expectativa de confirmar caras novas ao longo do dia. Foi o que confirmou à reportagem o diretor João Marcelo Barros.

"Há algumas possibilidades (de anúncios) para hoje (sexta), com pendências de assinaturas de contratos, mas não sei se teremos tempo suficiente. Estamos avançando", informou o membro do comitê gestor rubro-negro.

Sem entrar em detalhes, João Marcelo contou que o clube vem mantendo negociações em "quase todas as posições". O ataque rubro-negro, contudo, é onde está a maior carência do elenco, e segundo apurou a reportagem é uma das prioridades no momento.

Até o momento, o Sport acertou a contratação de dois jogadores para a próxima temporada: o lateral-direito Lucas Ramon, ex-Mirassol, e o zagueiro Luciano Castán, que disputou a última Série A pelo Cruzeiro.

Além disso, o clube pernambucano renovou o vínculo de cinco atletas que já estavam no elenco: o goleiro Jordan, o zagueiro Alisson Cassiano, o lateral-esquerdo Felipinho, o volante Fabinho e o meia Alan Ruiz.

De férias após não conquistar o acesso à Série A, o Sport tem reapresentação marcada para o dia 27 de dezembro.

