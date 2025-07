Sport fará representação formal à CBF por conduta de arbitragem em jogo contra o Vitória

A- A+

O Sport comunicou nesta quinta-feira (24) que irá protocolar uma representação formal junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para questionar a conduta da arbitragem na partida contra o Vitória, na última quarta (23), no Barradão, pela Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes empataram em 2x2.





Na nota, o Sport alega que aconteceram dois lances claros de pênalti não assinalados a seu favor. O primeiro em cima de Zé Lucas dentro da área e o segundo em um toque da bola na mão do defensor adversário.

“Em ambos os casos, causa estranheza o fato de o árbitro não ter sido chamado para a revisão das jogadas pelo VAR, que foram rapidamente reiniciadas sem a devida análise.Diante da gravidade dos equívocos e da ausência de revisão técnica, o Sport solicita à CBF, com máxima urgência, o envio dos áudios do VAR referentes aos dois lances mencionados”, publicou o Sport.

O jogo entre os rubro-negros foi apitado por Lucas Canetto Bellote-SP, assistido pelos bandeirinhas Danilo Ricardo Simon Manis-SP e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa-SP. No comando do VAR estava Marcio Henrique de Gois-SP.

