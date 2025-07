Sport faz mais um jogo ruim, perde para o Juventude e segue sem vencer na Série A

A- A+

O Sport segue sem conseguir vencer na Série A. Na noite desta segunda-feira (14), no Alfredo Jaconi, o Leão fez um jogo de muitos erros e sofreu com a eficiência do Juventude, que sacramentou o placar de 2x0. O Rubro-negro continua na lanterna da competição.

Em um duelo de duas equipes que há muito tempo não venciam, antes de mais nada, é necessário buscar fazer aquilo que seja eficiente. Com as duas equipes bastante pressionadas, os minutos iniciais foram de muito estudo.

Até que aos 11 minutos, o Juventude conseguiu fazer aquilo que sabe de melhor. O lateral Reginaldo cruzou na área, e com um grande senso de posicionamento, o centroavante Gilberto testou e mandou para o gol. O goleiro estreante Gabriel até tocou na bola, mas não evitou. Assim, op placar foi aberto na Serra Gaúcha.

Com o placar a favor, o time da casa se sentiu ainda mais confortável de entregar a bola ao Leão. Somando a falta de confiança, as dificuldades técnicas e táticas, além da própria boa defesa gaúcha, o time pernambucano foi pouco perigoso na primeira etapa.

O atleta rubro-negro que levou mais perigo ao adversário foi Barletta. O camisa 30 arriscou na esquina da grande área e obrigou o goleiro Gustavo a fazer boa defesa, numa das raras transições do Sport. Ele ainda chegou a escorar um cruzamento que foi desviado pela defesa adversária.

Desatenção

Precisando de um fato novo, o Sport voltou do intervalo com mudança e com a necessidade de se lançar ao ataque. Porém, confundindo pressa com velocidade, o Rubro-negro falhou, deixou Gilberto, mais uma vez, de frente para o gol e o carrasco leonino mandou outra para dentro logo aos três do segundo.

‘Perdido por dois, perdido por mil’, o Sport seguiu lutando. Primeiro, Zé Lucas teve uma grande chance de frente para o goleiro, mas o jovem mandou para fora. Em seguida, Rafael Thyere até marcou, mas o lance foi anulado por impedimento.

O Leão seguiu investindo, principalmente pelos lados. Lucas Lima fez boa jogada e encontrou Barletta. O ponta cabeceou em direção ao gol, mas o goleiro espalmou, salvando o Juventude.

Com o próprio desgaste do jogo, além das alterações que foram minando ainda mais tecnicamente o Sport, as chances foram ainda mais escassas e só restou esperar o apito final.

Com mais um placar adverso, o Sport segue com uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro. O Leão soma apenas três pontos em 12 partidas disputadas e nenhuma vitória, permanecendo na lanterna. O Rubro-negro volta a campo no domingo (20), na Ilha do Retiro, contra o Botafogo.

Ficha técnica

Juventude 2

Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson (Caíque), Jadson, Mandaca (Alan Ruschel) e Gabriel Taliari (Nenê); Batalla (Giovanny) e Gilberto (Matheus Babi). Técnico: Cláudio Tencati.

Sport 0

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús (Romarinho); Christian Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto) e Sérgio Oliveira (Atencio); Lucas Lima, Barletta (Jefinho) e Gonçalo Paciência (Kevyson). Técnico: Daniel Paulista.

Local: Alfredo Jaconi (Caxias do Sul/RS)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Matheus Alexandre e Lucas Lima (S) Hudson, Jadson e Matheus Babi (J)

Gols: Gilberto aos 11 do 1T e aos 3 do 2T (J)

