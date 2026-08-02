Sport faz reformulação no departamento de futebol com chegada de novos diretores
Bruno Reis e Leonardo Cruz passam a compor a diretoria de futebol do Leão
Em meio à má fase na Série B, o Sport reformulou o departamento de futebol com a chegada de dois diretores abnegados. Os nomes são de Bruno Reis, atual vice-presidente de Relações Institucionais, e do advogado Leonardo Cruz.
A informação foi antecipada pelo ge e confirmada pela Folha de Pernambuco com os dois novos integrantes. Inclusive, eles iniciaram as atividades desde o final da última semana.
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Bruno Reis e Leonardo Cruz passam a compor a diretoria de futebol do Sport ao lado de Marcus Vinicius e Lucas Ventura.
Os diretores abnegados atuam em conjunto com o executivo Ítalo Rodrigues, o gerente Hudson Santos e o coordenador Brenno Lucena na busca por reforços e ajustes do elenco para o restante da temporada.
Com a chegada dos novos integrantes, a expectativa é que novos atletas cheguem ao elenco no decorrer da semana.
Também integra a reformulação no departamento a criação de um conselho com participação do presidente Matheus Souto Maior, do vice-presidente Kadico Pereira e pelo vice-presidente Financeiro Eleuberto Martorelli em articulação com os integrantes do futebol rubro-negro.
Situação do Sport
O Sport vive seu pior momento na Série B. Depois de assumir a liderança da competição, o Leão está há nove partidas sem vitórias.
A sequência negativa fez a equipe rubro-negra despencar na classificação e chegar na 10ª posição, quatro pontos atrás do G-6.
A próxima partida do Sport na Série B acontece neste sábado (8), contra o Vila Nova, fora de casa.