Pernambucano Sport fecha 5ª rodada do Pernambucano diante do Afogados, na Arena Pernambuco O confronto acontece nesta segunda-feira (29), a partir das 20h30

Depois de sair vaiado mesmo com a vitória diante do Maguary na última semana, o Sport retorna aos gramados pelo Campeonato Pernambucano nesta segunda-feira (29). O Leão vai receber na Arena de Pernambuco, às 20h30, o Afogados da Ingazeira em partida válida pela 5ª rodada do Estadual.

O Sport se recuperou na temporada após a goleada sofrida para o Retrô e chegou pela primeira vez à duas vitórias consecutivas contra Santa Cruz e Maguary. No entanto, os resultados foram alcançados sem um bom desempenho da equipe dentro de campo.

Um dos motivos para o baixo desempenho coletivo da equipe são as frequentes mudanças promovidas pelo treinador Mariano Soso. Desde o início da temporada, o técnico argentino não repetiu em nenhuma partida a escalação- sempre por opção própria.

Após a vitória na última rodada, Soso admitiu que ainda está buscando uma identidade para a equipe e que está dando chances a todos os jogadores. Diante do Maguary, por exemplo, o meio de campo foi formado totalmente por jogadores da base: Fábio Matheus, Ítalo e Lucas André.

Segundo o capitão Rafael Thyere, um dos poucos remanescentes da temporada passada, a equipe está em processo de adaptação mas já deveria apresentar um futebol melhor.

"É um tempo pequeno, mas é claro que a gente poderia estar desempenhando melhor. E vamos em busca disso. Não posso garantir que na segunda-feira a gente vai fazer um jogo brilhante, mas espero que seja melhor do que foi contra o Maguary, Santa Cruz e assim sucessivamente. A chegada de muitos atletas novos influencia. É diferente de jogar com atletas que jogavam há 30, 40 jogos. E não estou falando isso para dar uma desculpa. Eu concordo que nosso desempenho poderia ser melhor. Agora como vamos fazer isso? No dia a dia trabalhando", afirmou o zagueiro.

Para o confronto desta segunda (29) diante do Afogados, Mariano Soso não vai contar com o volante Ítalo que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Maguary. Os outros jogadores estão à disposição do técnico.

Como chega o Afogados

O Afogados teve um início ruim no Pernambucano com duas derrotas para Central e Náutico. Nos últimos jogos, a Coruja se recuperou e somou pontos na vitória contra o Porto e no empate diante do Petrolina. A equipe sertaneja está na oitava posição com quatro pontos.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Lucas Ramon, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho (Riquelme); Fabinho (Fabio Matheus), Felipe e Fabricio Dominguez; Romarinho, Arthur Caíke e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Tecnico: Mariano Soso.

Afogados

Maltos; Felipe Pacajus, Heverton, Gabriel e Weslley; Alemão, Jordan e Doda; Palominha, Rodrigo e Jardeu. Técnico: Pedro Manta.

Local: Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata/Pernambuco)

Horário: 20h30

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior. Assistentes: Victor Matheus de Lavor Paes Barreto e Manoel Barbosa da Silva Neto.

Transmissão: GOAT (Youtube).

