Sport Sport fecha a contratação do volante Luciano, ex-Athletic-MG Jogador acertou em definitivo com o Leão até 2027

Tem mais uma cara nova chegando à Ilha do Retiro. O Sport está perto de anunciar o volante Luciano, de 21 anos, e que estava no Athletic-MG. O jogador teve sua rescisão com o clube mineiro publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. No entanto, um detalhe chamou a atenção: ele já vestia as cores rubro-negras.

Para ficar com o jogador, o Sport teve que negociar com o RB Bragantino, clube que era detentor do passe de Luciano. A contratação feita pelo Leão foi em definitivo, com vínculo até abril de 2027.

Pelo futebol profissional, Luciano ainda soma poucos jogos. Pelo RB Bragantino, foi utlizado em seis oportunidades durante a disputa do Paulistão de 2022. Neste ano, pelo Athletic-MG, o cabeça de área atuou em sete partidas, sendo três como titular.

No Sport, chega para disputar posição com os volantes Fabinho, Felipe, Fábio Matheus, Fabricio Domínguez, Ítalo e Pedro Martins.

Rescisão de Luciano com o Athletic. Foto: BID/CBF

