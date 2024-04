A- A+

Sport Sport fecha acordo com empresa do Paraná para modernizar iluminação da Ilha do Retiro A parceria visa a troca de todos os refletores do estádio, que passa por melhorias

Com a Ilha do Retiro fechada para melhorias, o Sport firmou uma parceria com uma empresa de Curitiba para melhorar a iluminação de sua casa: a Silcon Energy, do Paraná. O acordo visa realizar a troca de todos os refletores do estádio, que deixará de ter luz por vapor metálico e terá lâmpadas por tecnologia LED.

“Com o novo sistema de iluminação, aliado a todas as reformas estruturantes que estão sendo feitas em conjunto na Ilha do Retiro, o Sport está valorizando a sua marca, os seus patrocinadores e, principalmente, os seus torcedores, que passarão a ter uma iluminação de primeira linha no estádio, o que eleva a qualidade do espetáculo”, afirmou, ao site do clube, o diretor comercial Alexandre Eguren.

De acordo com o Sport, o sistema que será implantado na Ilha do Retiro é o mesmo de estádios como Castelão, em Fortaleza, o Couto Pereira, em Curitiba, o Mangueirão, em Belém do Pará, a Arena Independência, em Minas Gerais, além da Granja Comary - casa de treinos da Seleção Brasileira.

O gerente de canais da empresa responsável pela melhoria da iluminação na Ilha, Paulo César, também deu detalhes sobre o acordo com o Sport. "Será instalada uma automação para show de luzes. Dessa forma os refletores poderão ser acesos em simetria com música e interação com o público, o que é ideal para grandes jogos ou espetáculos musicais”, explicou.

